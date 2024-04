Quando il "no pain, no gain" va ben oltre la soglia della fatica

Riduce il rischio di contrarre alcuni specifici disturbi e patologie.

Com'è stato dimostrato, l'ormone della crescita è in grado di promuove il riposo, ragion per cui la somatropina è ritenuta in grado migliorare esponenzialmente non soltanto la qualità complessiva del sonno, ma anche di estendere la durata della fase REM.

Conclusioni

Per concludere, dunque, è senza dubbio veritiero che il diffusissimo (e spesso inflazionato) concetto del "No pain, no gain" inviti all'azione e a gettare il proprio cuore oltre l'ostacolo per varcarlo e tagliare la tanto anelata meta.

In fondo, non si tratta altro che di una tipologia di approccio estremamente concreto e realista, fondato sulla volontà di varcare la soglia della fatica per superare se stessi e godere di vantaggi sia fisici che mentali.

Ricorda, però, che se a questo approccio viene combinata un'integrazione ad hoc e ben strutturata, è più facile ottenere risultati duraturi e sostenibili nel lungo termine.