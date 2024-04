Prima Categoria, per l'Ornavassese una promozione meritata FOTO

E' ufficiale: l’Ornavassesece ce l’ha fatta, vince il campionato e sale per la prima volta nella sua storia in Promozione. Successo meritatissimo per gli uomini di Lipari per quanto fatto vedere in tutto l’arco del campionato, ieri pomeriggio al Comunale il sigillo definitivo con la netta vittoria contro la Pernatese. Le reti che scatenano la festa ossolana portano la firma del solito Elca, di Fioretti e dello “storico” capitano Stasolla.

Rinviata la partita del Trecate in casa dell’Agrano per impraticabilità del campo, biancorossi che comunque anche vincendo non possono ormai più raggiungere l’Ornavassese.

Rimane in zona playoff il Piedimulera, che vincendo domenica in casa della Pernatese otterrà matematicamente il diritto di partecipare alla post season. Ieri vittoria gialloblù nel derby contro la Virtus Villa, che nonostante non avesse più obiettivi onora la partita e si porta per prima in vantaggio con Palfini, dopo uno svarione difensivo dei padroni di casa. Reazione dei ragazzi di Poma che si concretizza con le reti di Inguscio nella prima frazione e del solito Audi nella ripresa.

Gravellona San Pietro ormai fuori dalla zona playoff dopo la sconfitta casalinga contro il Sizzano (rete della bandiera di Calderoni). Per gli uomini di Agostini seconda delusione in pochi giorni, dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa, ma rimane comunque la buonissima stagione disputata dagli arancioneri.

Tutto deciso in coda: retrocede il Crodo, cui è fatale lo 0-2 interno subito dalla Cannobiese. Per i biancorossi reti di Barbieri e Ferrari, per gli antigoriani l’amarezza di non potersi nemmeno giocare i playout, visto il divario troppo ampio con la quartultima in classifica.

Festeggiano invece la salvezza con un turno di anticipo la Varzese di Chiaravallotti, che porta via un punto da Carpignano, e il Vogogna di Castelnuovo, che pareggia in casa del Bagnella, in una partita caratterizzata dalle reti di Mattia Moggio e di Valsesia.

Tuttii risultati:

Crodo - Cannobiese 0 - 2; Ornavassese - Pernatese 1 - 0; Gravellona San Pietro - Sizzano 1 - 3; Agrano - Trecate Rinviata; Comignago - Union Novara 0 - 1; Carpignano - Varzese 0 - 0; Piedimulera - Virtus Villadossola 2 - 1; Bagnella - Vogogna 1 - 1

Classifica:

Ornavassese 64 - Trecate 56 - Union Novara 54 - Piedimulera 48 - Gravellona San Pietro 45 - Sizzano 43 -Agrano,Carpignano, Cannobiese 41 -Virtus Villa, Vogogna 38 - Bagnella 37 -Varzese36 - Crodo 24 - Pernatese20 - Comignago15