Presentati i progetti per le nuove Case di Comunità dell'Asl Vco

I primi cantieri partiranno a luglio, con l'obiettivo di concludere i lavori entro marzo 2026. Lo ha annunciato la direttrice dell'Asl Chiara Serpieri oggi presso la sala Saglietti ad Omegna, per presentare gli interventi che, per il Vco, prevedono, grazie a dieci milioni di investimenti di fondi del Pnrr per le nuove case di comunità di Domodossola e Verbania, rispettivamente a Villa Balassi e nell'ex ospedale San Rocco, per la ristrutturazione della casa della salute di Omegna e per il nuovo ospedale di comunità di Gravellona. A Omegna saranno rifatti alcuni impianti, in particolare quello per l'aria condizionata, sarà rifatta la facciata e sostituita l'ampia vetrata, anche per togliere dell'eternit che è ancora presente. Al primo piano rimarranno il Cup e il punto prelievi, ai piani sopra invece ambulatori e spazi per le associazioni.