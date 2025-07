La Valle Antrona rimarrà senza medico di famiglia

Dal 1° agosto l’intera Valle Antrona rimarrà senza un medico di famiglia. Una situazione critica per tutti i comuni della valle – Antrona Scheranco, Borgomezzavalle e Montescheno – che dopo il pensionamento del dottor Daniele Polloni non potranno più contare su un medico di assistenza primaria.

Durante l’incontro tenutosi nei giorni scorsi tra i sindaci della valle (insieme a Villadossola e Pallanzeno) e i vertici dell’Asl Vco, quest’ultima ha assicurato che “si sta adoperando per cercare di arginare la situazione – spiega il sindaco di Antrona Franco Borsotti -. Purtroppo, però, è davvero difficile trovare una soluzione se non si troveranno nuovi medici”.

A risentire maggiormente della carenza di un dottore in valle saranno gli anziani: “I cittadini – sottolinea il sindaco – dovranno necessariamente spostarsi in altri comuni. Ma per gli anziani o coloro che hanno difficoltà a spostarsi sarà un grosso problema”.