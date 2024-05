Oltre 58 mila euro per mettere in sicurezza la strada di Vallemiola

Oltre 58.589 euro serviranno per mettere in sicurezza la strada di Vallemiola, danneggiata a fine marzo dalle piogge insistenti.

L’amministrazione di Montescheno ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento che è stato finanziato per intero del Ministero degli Interni.

Le piogge del 30 e 31 marzo avevano causato frane e smottamenti nel territorio di Montrescheno, in particolare in località Fajù e su alcune strade pedonali, tanto che erano stati chiusi i sentieri per Zonca, Oseggio, Vallemiola Sotto e Vallemiola in direzione della chiesetta e anche la strada gippabile per Aulamia.