Prorogata di altri 12 mesi la gestione della Riss di Premosello

In attesa della definitiva esternalizzazione della Riss (Residenza Integrata Socio Sanitaria) l’amministrazione comunale di Premosello Chiovenda ha deciso di prorogare per altri 12 mesi l’attuale contratto di gestione e, di conseguenza, di far fronte alle entrate e alle uscite della struttura sociosanitaria.

Lo ha spiegato l’assessore alla finanze Massimo Macchi che, per la Riss, ha parlato di un bilancio di previsione di 2 milioni 390 mila euro, evidenziando che nel 2023 la gestione della casa di riposo è stata positiva per 274 mila euro.

Come è noto da tempo l’amministrazione Fovanna ha deciso di dare all’esterno la gestione della Riss che pesa notevolmente sul bilancio comunale.

Dopo il rigetto di due proposte già arrivate in municipio, si attende ora l’analisi della terza proposta che, come le precedenti, é coperta da un certo riserbo.

Nell’ultimo consiglio l’assessore Macchi ha spiegato il bisogno di prorogare la gestione comunale per altri 12 mesi, in attesa di completare l’estenalizzazione. Da qui la necessità di una variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale giovedì sera.