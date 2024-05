Chiusura della linea Domodossola-Milano, Europa Verde: "Si pensi ad un'alternativa per limitare i disagi"

Come ormai noto, la linea ferroviaria che collega Domodossola a Milano sarà chiusa per tutta l’estate, creando non pochi disagi ai viaggiatori. Sul tema interviene anche Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Europa Verde:

“La linea ferroviaria Milano - Domodossola resterà chiusa tre mesi quest'estate, dal 9 giugno all'8 settembre, per lavori di adeguamento delle gallerie PC/80 sulla tratta tra Arona e Verbania. Di conseguenza ci sarà un grave danno sia per i turisti che per i pendolari”, spiega Balotta. “In pratica, i treni a lungo raggio saranno soppressi sul lato Italia o Svizzera, i treni regionali saranno limitati ad Arona, mentre i treni Merci saranno deviati su altro valico o verranno soppressi. Secondo i piani attuali di Trenitalia, i suoi viaggiatori e quelli delle Ferrovie federali svizzere (FFS) diretti in Italia dalla Svizzera o viceversa dovrebbero prendere un autobus per percorrere i 130 chilometri tra Domodossola e la stazione Centrale di Milano”.

Una soluzione, questa, che risulta però poco pratica e certamente non adatta a rispondere alle esigenze di turisti e lavoratori, come sottolinea Balotta: “Sarebbe opportuno valutare l’attivazione di un percorso alternativo che passi da Borgomanero e Novara oppure da Borgomanero e Arona. Questa linea è secondaria ma quasi parallela a quella che verrebbe chiusa. Si tratterebbe di percorrere la distanza di 160 km anziché 130 km impiegando 110 minuti una trentina di minuti in più di viaggio contro gli attuali 80 minuti. La sostituzione con autobus avrebbe un tempo di viaggio di 140 minuti (secondo le stime di Trenitalia) a cui va aggiunto il tempo ed il disagio del trasbordo a Domodossola o a Milano centrale”.