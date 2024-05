Si avvicina l'inaugurazione del nuovo sentiero Walserweg Gottardo

Il 24 maggio sarà ufficialmente inaugurato il sentiero Walserweg Gottardo, un percorso che con ben 17 tappe collega il Vallese ai Grigioni, passando per numerosi villaggi Walser dell’alto Piemonte. In particolare, il percorso si propone come nuova attrazione turistica delle Valli Antigorio e Formazza, per accrescere l’attrattività per il territorio.

Il sentiero è raccontato in un omonimo libro – attualmente pubblicato solo in tedesco – da Peter Krebs, autore di numerose guide escursionistiche, che racconta la propria esperienza sul cammino Walserweg Gottardo.

L‘ampio progetto Walserweg Gottardo si è sviluppato sotto l’egida dell’Associazione internazionale dei Walser (IVfW) con il generoso sostegno finanziario del “Programma San Gottardo”, delle organizzazioni turistiche e dei Comuni lungo il percorso e di altri partner. Ne è nata un’escursione a lunga percorrenza attraverso le Alpi, un percorso non solo interessantissimo dal punto di vista storico, ma che offre anche tratti incantevoli e esperienze intense. È un arricchimento per il corpo, l’anima e lo spirito. Ora tutti possiamo seguire le vie su cui i Walser ci hanno preceduti. Il 24 maggio il sentiero Walser sarà inaugurato solennemente sul passo del Gottardo.