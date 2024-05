CargoBeamer, investimenti per 140 milioni per la movimentazione di rimorchi anche a Domodossola

CargoBeamer, società leader nella logistica per il trasporto merci rapido, economico ed ecologico in Europa, ha ricevuto garanzie di investimento per un totale di 140 milioni di euro da parte di investitori pubblici e privati nell’ambito del suo attuale programma di finanziamento di serie B. I fondi saranno utilizzati per ampliare due terminal di nuova generazione per la movimentazione di tutti i tipi di semirimorchi a Kaldenkirchen (Germania) e a Domodossola. CargoBeamer prosegue così la sua attività di espansione in Europa. Tra gli investitori, oltre ai soggetti privati, figurano anche quelli del settore pubblico come l’Autorità Federale per le Ferrovie Tedesche e l’Ufficio Federale dei Trasporti Svizzero.

Entrambe le istituzioni contribuiscono con circa 90 milioni di euro, che saranno erogati sotto forma di stanziamenti per i progetti di realizzazione di due terminal CargoBeamer in Germania e in Italia. La quota di competenza federale, pari a circa 40 milioni di euro, è destinata al terminal italiano di Domodossola, un nodo centrale per il trasporto merci transalpino.

Ogni anno si prevede il trasferimento dalla strada alla ferrovia di 185.000 spedizioni di autocarri gruabili e non. Sono in corso gli ultimi lavori preparatori in vista dell’avvio della costruzione del sito di Kaldenkirchen, dove sorgerà il primo terminal CargoBeamer in Germania.

Inoltre, CargoBeamer si è assicurata altri 50 milioni di euro da parte di investitori privati nell’ambito di un programma di finanziamento di serie B. Il gruppo di investitori era guidato da Nordwind Ventures, family office della famiglia Albrecht. “Animati da straordinaria lungimiranza e profonda fiducia, i nostri investitori principali non solo ci hanno sostenuto finanziariamente, ma hanno anche contribuito in modo concreto al nostro successo. Il loro impegno è fondamentale per il nostro futuro e siamo profondamente grati per il loro sostegno”, afferma Markus Fischer, CFO di CargoBeamer. L’attuale piano di finanziamento resterà comunque accessibile anche ad altri investitori fino all’estate.

“La presenza di ingenti finanziamenti pubblici a CargoBeamer è una straordinaria dimostrazione dell’importanza della nostra tecnologia e rappresenta un ulteriore valido incentivo nel processo di raccolta fondi”, sottolinea Nicolas Albrecht, CEO di CargoBeamer. “CargoBeamer rappresenta una delle innovazioni più importanti degli ultimi decenni nel trasporto merci in Europa e contribuisce in modo significativo allo shift modale su rotaia, auspicato a livello economico e politico”, aggiunge Albrecht.

Rispetto al trasporto merci su strada, la ferrovia consente di ridurre di circa l’85% le emissioni di CO2. I terminal CargoBeamer, in cui è possibile caricare fino a 38 autocarri su un treno in soli 20 minuti - nove volte più velocemente rispetto ai terminal con gru - consentono di realizzare strutture di trasporto ecocompatibili nel traffico merci europeo, di cui c’è estremo bisogno. Allo stesso tempo, l’innovazione contribuisce a risolvere il problema della grave carenza di autisti di camion nel settore del trasporto merci europeo.