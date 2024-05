Nuovo materiale rotabile elettrico per la linea ferroviaria del Sempione

Settecento milioni per il potenziamento del parco ferroviario regionale: è quanto previsto dallo schema di decreto di riparto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che annuncia oggi sul suo sito istituzionale ‘’che 139,3 milioni sono destinati a convogli ad alimentazione di idrogeno, 525 milioni per treni ad alimentazione elettrica e a idrogeno per il potenziamento del parco rotabile per il servizio pubblico regionale ferroviario''.

L'investimento riguarda anche la linea del Sempione.

''In tutto 35,7 milioni di euro - si legge sulla nota del Ministero - vanno per materiale rotabile ad alimentazione elettrica per la linea ferroviaria che collega Domodossola al confine svizzero’’