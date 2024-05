Benedetta Broggi e Roberto Delorenzi conquistano la Domobianca Vertical Race FOTO

Non ha deluso la Domobianca Vertical Race: sono stati 186 i partenti che si sono dati battaglia per la quarta edizione della ormai tradizionale gara che anche quest'anno ha segnato l'apertura della stagione estiva della stazione di Domobianca 365.

Tra i tantissimi atleti presenti, tanti i nomi di spicco, sia in campo maschile che in quello femminile. Ad avere la meglio anche quest'anno lo svizzero Roberto Delorenzi, (Team Brooks) che con il tempo di 28'36" ha battuto di 2 secondi il record da lui stesso detenuto lo scorso anno: secondo posto per Andrea Rostan (Team La Sportiva) che con il tempo di 28'59" ha guadagnato il secondo gradino del podio. Terzo gradino del podio per Fiorillo Camesi, giovanissima promessa svizzera (anno 2005) con il tempo di 29'29".

In campo femminile rimane imbattuto il record di Maude Mathys di 32'18"(2023); a guadagnare il gradino più alto del podio la strepitosa atleta di SportProject VCO Benedetta Broggi con il tempo di 37'54". Al secondo posto una conferma di nazionalità greca, l'ormai immancabile Dimitra Theocharis, con il tempo di 37'32"; terzo posto per l'atleta "di casa" Paola Varano del Team G.S. Bognanco con 38'43".

“Siamo davvero orgogliosi di questo evento - afferma Ivan Svilpo, organizzatore della manifestazione -. Avere un numero così alto di atleti con la presenza di grandissimi nomi da diverse nazioni è stato per il nostro gruppo organizzativo un'enorme soddisfazione. Il lavoro svolto durante questi anni sta portando grossi risultati: essere conosciuti e ricercati in ambito internazionale è segno di fiducia e professionalità. Voglio sottolineare come sempre che il nostro obiettivo, nell’organizzazione di questi eventi, è quello di utilizzare lo sport come volano turistico per l’Ossola e direi che ci stiamo riuscendo molto bene”.