Provvedimento Mef, Ali Piemonte: "Un paradossale capolavoro dell'assurdo"

La presidente Elena Piastra e il direttivo di Ali (Autonomie Locali Italiane) Piemonte stigmatizzano duramente l’annunciato provvedimento del Mef, in anticipo della legge di Bilancio, che prevede una revisione della spesa pubblica orizzontale e proporzionale che colpisce gli enti locali beneficiari dei fondi Pnrr.

In sostanza il governo intende “punire” i comuni più capaci e virtuosi e già impegnati nella realizzazione delle opere, sforbiciando la spesa corrente secondo l’assurdo principio di “chi ha avuto di più dal Pnrr deve rinunciare a una quota maggiore di fondi ordinari”.

“La sola idea di diminuire i trasferimenti agli enti locali – afferma il direttivo di Ali Piemonte –dimostra per l’ennesima volta la distanza di chi vive nei palazzi romani dalla realtà quotidiana delle amministrazioni locali, di qualsiasi colore politico siano, che sono il primo presidio sul territorio di coesione sociale. E che sono anche impegnati nella realizzazione degli obiettivi europei del Next Generation Eu e quindi del Pnrr nazionale. In particolare, su scuola, assistenza e sanità e mobilità sostenibile”.

“Cosa succederà se il Governo non farà marcia indietro? – proseguono da Ali Piemonte - E lo chiediamo anche al Ministro del Pnrr Fitto. Accadrà che sindaci più bravi si sono impegnati per realizzare nuovi asili, le case-famiglia, interventi di rigenerazione urbana e parchi, bus più ecologici ecc. e poi si ritroveranno per questo puniti, senza avere a bilancio le risorse per assumere personale dedicato, mantenere i nuovi servizi i cui costi sono preventivati in spesa corrente. Davvero un paradossale capolavoro dell’assurdo, per di più annunciato in piena campagna elettorale: nel solo Piemonte sono oltre 800 i comuni che andranno a rinnovo. Altro che badare alla qualità della spesa!”.

Ali Piemonte invita quindi il Governo di convocare immediatamente un tavolo con Anci, Upi e Ali Nazionale, non solo per ascoltare le ragioni dei Sindaci, ma per bloccare subito i principi dello schema di decreto del Mef: “Chiediamo al ministro Giorgetti in primis, e a tutto il Governo di fare una rapida retromarcia, finché si è in tempo, per scongiurare questo irragionevole taglio che andrà solo in danno ai cittadini, perché mette a grave rischio la gestione e la continuità temporale delle opere realizzate col Pnrr”.