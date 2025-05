La verbanese Lorella Metaldi è la nuova presidente di Cna Piemonte Nord

Lorella Metaldi, di Verbania, imprenditrice nel settore dell’autotrasporto conto terzi, è la nuova presidente di Cna Piemonte Nord. Subentra a Massimo Pasteris, che ha concluso il suo mandato quadriennale e sarà chiamato a ricoprire altri incarichi. Sul territorio è la seconda presidente donna dell’associazione, dopo Rosalba Filippi, presidente a Novara negli anni ’90. Lo ha deciso l’assemblea dei soci che si è svolta venerdì 30 maggio al Salone Dugentesco di Vercelli, per eleggere i nuovi organi dirigenti che guideranno l’Associazione degli artigiani e delle piccole imprese fino al 2029.

Metaldi sarà affiancata da Filippo Calcagno, 60 anni, imprenditore edile, confermato come presidente dell’area di Novara, mentre l’area di Vercelli verrà presidiata da un nuovo ingresso proveniente dal gruppo dei Giovani Imprenditori. Si tratta di Manuele Venaruzzo, imprenditore nel settore informatico e contitolare dell’impresa di famiglia di Crescentino operativa nel settore dell’impiantistica.

È una Cna protesa in avanti, quella che si è presentata alla scadenza quadriennale, come si intuisce dal titolo dato all’assemblea “Una visione futura. Progetti, impegno, responsabilità” e come stigmatizzato dalla nuova presidente.

“Immagino una Cna Piemonte Nord capace di restare fedele alla propria identità, ma anche di evolvere – ha esordito la neopresidente Metaldi - per essere sempre di più un’associazione inclusiva, attenta ai bisogni di tutte e tutti: delle artigiane e degli artigiani, delle imprenditrici e degli imprenditori, delle giovani e dei giovani che iniziano un’attività, delle pensionate e dei pensionati che ancora oggi offrono esperienza e supporto. Vogliamo rafforzare la nostra presenza nei territori: ascoltare, dialogare, essere punto di riferimento non solo nei momenti di difficoltà, ma anche nella costruzione di nuove occasioni. Vogliamo accompagnare le imprese con servizi efficaci, consulenze di qualità, formazione continua, percorsi di innovazione e reti di collaborazione. Crediamo nel valore dell’impresa per la tenuta e la crescita del tessuto sociale e culturale, oltre che quello economico. E crediamo che ogni piccola impresa abbia dentro di sé una capacità di innovazione che merita di essere aiutata a fiorire”.