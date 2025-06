Simone Martoccia eletto segretario dei Giovani Democratici del VCO

Venerdì 13 giugno 2025, si è tenuto il Congresso dei Giovani Democratici del Verbano-Cusio-Ossola, per stabilire chi guiderà l’organizzazione giovanile del VCO da qui ai prossimi 3 anni.



Simone Martoccia, 21 anni, Consigliere Comunale di Verbania, Capogruppo del gruppo consiliare Verbania si prende cura, è stato eletto all’unanimità segretario dei Giovani Democratici con la sua mozione “Restare per Resistere”, un manifesto che delinea le priorità per il VCO: dalla rigenerazione degli spazi politici giovanili, alla lotta per un trasporto pubblico gratuito, dalla difesa dei diritti dei pendolari a un femminismo intersezionale che vada oltre l’emergenza.



Le parole del nuovo Segretario: “Restare in provincia è un atto di resistenza. Vogliamo costruire uno spazio dove approfondire, discutere e fare politica, partendo dai bisogni concreti dei giovani. La nostra sfida è riportare la politica vicino alle persone, cercheremo di farlo con impegno e dedizione. Sarà difficile ma pensiamo che anche quando le battaglie sembrano perse in partenza vadano combattute fino in fondo.”



Tra i punti chiave del manifesto segnaliamo:

- Istruzione. Proposta di un piano straordinario contro la dispersione scolastica, con doposcuola, laboratori e patti educativi educativi di comunità.

- Mobilità. Trasporto pubblico gratuito per under-25, potenziamento delle corse, integrazione digitale e abbonamenti integrati per pendolari.

- Diritti. Promozione del Patto dei Comuni per la parità di genere nei consigli comunali e iniziative su temi di genere.

- Formazione politica. Scuola di formazione per giovani amministratori e cittadini consapevoli, con focus su temi locali e globali.



L’elezione di Martoccia rappresenta un passo verso la ricostruzione di una giovanile dinamica e radicata, in sintonia con la segreteria provinciale PD guidata da Riccardo Brezza . “ Resistere – ha concluso il neosegretario – è l’unico modo per trasformare il diritto a restare in un’opportunità di crescita collettiva.”