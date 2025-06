Milano, il libro del senatore di Italia Viva Enrico Borghi “Sotto attacco” presentato al Palazzo Edison

Un pubblico attento e qualificato ha preso parte lunedì 16 giugno 2025, presso la Sala Azionisti del Palazzo Edison a Milano, alla presentazione del nuovo libro del senatore Enrico Borghi, "Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo", pubblicato da Rubbettino Editore con prefazione di Matteo Renzi.

Un titolo forte, diretto, che fotografa la percezione – sempre più diffusa – di un’Italia e di un’Europa esposte a tensioni crescenti: guerre alle porte del continente, minacce ibride, attacchi cibernetici, crisi energetiche e informationali. E il libro di Borghi, membro del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, non si limita alla diagnosi: propone risposte, strategie, una visione politica e culturale per reagire e riposizionarsi.

A dare il benvenuto ai presenti è stato l’ingegner Nicola Monti, amministratore delegato di Edison, che ha ospitato l’evento e offerto una cornice simbolicamente perfetta: un’azienda strategica, al centro del sistema energetico italiano, chiamata oggi a fare i conti con la transizione ecologica, la sicurezza degli approvvigionamenti e i rischi geopolitici.

Il confronto, moderato dall’editorialista de La Repubblica Maurizio Molinari, ha visto la partecipazione di figure di primo piano delle istituzioni e dell’economia italiana. Il ministro Tommaso Foti, titolare degli Affari europei e del PNRR, ha sottolineato come la coesione territoriale e la politica europea siano oggi inscindibili dalla capacità di rispondere a minacce globali. A sua volta, Giampiero Massolo, già diplomatico e oggi presidente di Mundys Spa, ha richiamato la necessità di un “pensiero strategico” nazionale, capace di tenere insieme sicurezza, crescita e sovranità tecnologica.

Presente anche l’onorevole Lia Quartapelle, vicepresidente della III Commissione Affari esteri della Camera, che ha posto l’accento sulle sfide della diplomazia in un mondo sempre più multipolare e imprevedibile.

A concludere i lavori, l’intervento dell’autore. Con il suo stile asciutto e pragmatico, Enrico Borghi ha ribadito che l’Italia non può permettersi di restare “sotto attacco” senza strumenti adeguati: "Serve una consapevolezza diffusa dei rischi che corriamo – ha detto – ma anche il coraggio di costruire risposte politiche all’altezza. Dobbiamo investire in sicurezza, informazione, formazione e resilienza".

Il libro, già presentato a Roma nella prestigiosa Sala Zuccari del Senato, ha raccolto ampio interesse nel mondo accademico, giornalistico e politico, proprio per la sua capacità di intrecciare analisi, esperienza parlamentare e proposte operative.

In un’epoca in cui le minacce non si annunciano più con carri armati ai confini ma con attacchi informatici, campagne di disinformazione e crisi energetiche, Sotto attacco è un tentativo lucido e necessario di orientarsi nel disordine globale.