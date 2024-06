Nuovo sciopero dei treni in arrivo

Un nuovo sciopero dei treni è stato annunciato, indetto dal personale di Trenord, previsto dalle 3 del 16 giugno fino alle 2 del 17 giugno. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che, a causa dello sciopero, molti convogli potrebbero subire modifiche agli orari o cancellazioni. Poiché l'agitazione avviene in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia, il che significa che l'interruzione dei servizi ferroviari potrebbe essere completa e senza alcuna forma di tutela per i viaggiatori.