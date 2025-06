Prestiti personali, nel Vco richieste medie intorno ai 12mila euro

A partire dalla riunione di giugno 2024 la Banca Centrale Europea ha intrapreso un percorso di allentamento monetario che ha portato a 8 tagli dei tassi di interesse, di cui 7 consecutivi. Se sul mercato dei mutui gli effetti delle riduzioni del costo del denaro sono stati immediati, il mercato dei finanziamenti ha cominciato ad apprezzare le condizioni di mercato più accomodanti negli ultimi mesi, con un graduale abbassamento dei tassi di interesse.

Tra le finalità di finanziamento più richieste in Piemonte, secondo i dati dell’osservatorio di PrestitiOnline.it la liquidità si attesta al primo posto, raccogliendo il 30,7% del totale delle domande nel secondo trimestre 2025, dato in calo rispetto al trimestre precedente quando era del 32,3%. Aumentano invece le richieste di prestito per consolidamento, passate dal 20,3% del totale nel primo trimestre dell’anno al 21,8% nel secondo, mentre diminuiscono quelle per l’acquisto di auto usate, ora al 15,7% del mix mentre nei primi 3 mesi dell’anno pesavano per il 19,4% del totale.

Osservando i dati dell’osservatorio di PrestitiOnline.it, è possibile anche un’analisi suddivisa per provincia, con i numeri aggiornati al 31 maggio 2025 e riguardanti diversi aspetti: dall’importo medio alla durata all’età media dei richiedenti. Per quanto riguarda la provincia del Verbano Cusio Ossola, l’importo richiesto si assesta su una media di 12.084 euro, mentre i prestiti hanno una durata di 5,4 anni, con un’età media dei richiedenti pari a 42,3 anni. Dati, quelli relativi al Vco, in linea con quelli di livello regionale.

Lo studio di PrestitiOnline.it ha preso poi in considerazione anche le cessioni del quinto: secondo i dati raccolti nel secondo trimestre del 2025, il 55,4% del totale delle richieste di cessione del quinto provengono da lavoratori del settore privato. Seguono al secondo posto i pensionati con il 25,4%, mentre le richieste da parte di dipendenti pubblici pesano per il 19,2% del totale. Nel Verbano Cusio Ossola, l’importo medio richiesto tramite questa forma di finanziamento è pari a 11.584 euro, con una durata meda di 7,3 anni e un’età dei richiedenti pari a 45,9 anni. In questo caso, i numeri risultano inferiori alla media regionale, che vede prestiti di circa 20.000 euro, della durata media di 8,3 anni.