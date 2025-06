Pronto per entrare in funzione il nuovo impianto fotovoltaico della Vinavil

Vinavil punta sulla trasformazione energetica e guarda al risparmio di energia.

Senza tanto clamore, la società del gruppo Mapei ha realizzato nello stabilimento di Villadossola un impianto fotovoltaico da 800 kw. Ad occuparsi dell’installazione è stata Edp Energia Italia, ramo italiano della nota società portoghese Edp.

L’impianto consentirà a Vinavil di produrre energia solare per i propri processi, riducendo le emissioni di anidride carbonica di oltre 400 tonnellate all'anno. Per metterlo in funzione mancano solo le ultime autorizzazioni.

Ovviamente l’energia prodotta dall’impianto non sarà sufficiente al sito chimico ossolano che però potrà contare sul nuovo cogeneratore che va a sostituire quello vecchio, ormai a fine vita.

‘’Queste soluzioni danno oggi a Vinavil buone capacità produttive, assieme ad altri investimenti in corso per ridurre i consumi di energia e acqua’’ spiegano a Ossolanews il direttore dello stabilimento Giorgio Mapelli e l’amministratore delegato Taako Brouwer, che mercoledì era a Villadossola.

Intanto, Vinavil sta facendo, come altre industrie, i conti con la situazione internazionale complicata, sia per la guerra che per le incertezze della politica mondiale, che stanno creando un mercato debole che condiziona gran parte dell'industria.

Vinavil, comunque, va avanti nella sua politica di investimenti, garantendo allo stesso tempo 215 posti di lavoro a Villadossola.

Resta ancora fermo, invece, il progetto della nuova portineria che doveva sorgere lungo la tangenziale Floreanini, utile a togliere i grossi tir dalla stretta via Toce.