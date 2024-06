Conferenza sulla pace in Ucraina: la Svizzera impegna 4 mila militari

Per garantire la sicurezza della Conferenza sulla pace in Ucraina, che si terrà in Svizzera a metà giugno , saranno impiegati 4'000 militari.

Il vertice è in programma tra due settimane al Bürgenstock, nel Canton Nidvaldo .

‘’Per garantire la sicurezza della manifestazione – spiega l’Esercito svizzero - in questi giorni i soldati stanno entrando in servizio per sostenere le misure di sicurezza del vertice internazionale. Entro mercoledì 4 giugno saranno ben 4'000 i militi impegnati’’.

Avrà il compito di protegge infrastrutture importanti e critiche, trasporti aerei, ricognizione e interventi in volo, sorveglianza e interventi sulle acque dei laghi, logistica e aiuto alla condotta. La restrizione dello spazio aereo, decisa dall'Esecutivo su richiesta del Canton Nidvaldo, sarà effettiva dal 13 giugno dalle 8 fino alle 20 del 17 giugno. Si limiterà comunque a una zona incentrata sul Bürgenstock. La sicurezza in volo sarà garantita con dei caccia F/A-18 con un servizio di polizia aerea operativo 24 ore su 24 in tutta la Svizzera.