Crevola, lavori e interventi per 2 milioni 654 mila euro

‘’Una variazione di bilancio estremamente significativa che prende atto della notevole dinamicità amministrativa della nostra compagine’’ dice Giorgio Ferroni, sindaco di Creevoladossola annunciando in consiglio un impegno di spesa di 2.654.600 euro

Una cifra che gode di sostegni esterni pari al 74% della spesa: contributi regionali, contributi da altri comuni, contributi da privati e trasferimenti da Unione dei Comuni.

La maggioranza Ferroni rimarca come ‘’la parte fondamentale del programma è il milione e mezzo per il completamento dei lavori relativi alla manutenzione straordinaria della Villa Cesconi-Renzi, spesa coperta per ben € 1.200.000 da contributo regionale. Un altro intervento strategico in chiave turistico ambientale sono gli interventi sull’alpe Variola. Abbiamo 303.100 euro per il bando “PSR Intervento SRD08 – Azione 1 – Viabilità alpeggio Variola”, spesa coperta per 237.300 da contributo regionale, per 52.000 da trasferimenti da altri enti e per 13.800,00 da fondi propri. Progetto condiviso in cu il comune di Crevoladossola è capofila’’

Sempre a Variola si recupererà il fabbricato di alpeggio con un contributo di 255.100 Euro. Inoltre impegniamo 70.000 per la realizzazione di un bivacco. ‘’E’ con piacere che segnaliamo che il progetto sarà coperto per 20.000,00 da contributi da privati che ringraziamo pubblicamente, parliamo della VeiaSky Race Team e del consorzio VCO3’’ aggiungono gli amministratori crevolesi.

Recentemente Crevoladossola ha portato a casa con gli “Emblematici Provinciali 2023” risorse con il progetto “Ri-cucire una Comunità: cultura, sport e gioco. Nel quale il comune mette una quota di 25.000 euro. ‘’Si tratta di un progetto sociale che complessivamente vale circa 160.000 euro che intende consolidare le relazioni sociali e comunitarie a Crevoladossola’’ spiega il sindaco Ferroni.

Con la variazione di bilancio ci sono interventi di manutenzione del territorio come i cimiteri (53.000); le strade (90.000); la manutenzione idraulica del Torrente Bogna (40 mila) e l’ integrazione dell’impianto di videosorveglianza (15 mila).