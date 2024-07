Parcheggio Vigezzina, dal 9 agosto scatta il divieto di sosta

Il comandante della polizia locale di Domodossola Marco Brondolo ha emesso un’ordinanza che impone il divieto di sosta con rimozione coatta nella prima parte del parcheggio di via Piave, noto come “Vigezzina”. Il divieto è valido dalla mezzanotte di lunedì 9 agosto alla mezzanotte di venerdì 30 agosto.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alla riunione tenutasi nella Prefettura del Vco il 19 luglio con i rappresentanti delle società di trasporto ferroviario, per assicurare loro la disponibilità di un'area destinata agli autobus del servizio sostitutivo del medesimo servizio ferroviario, temporaneamente interrotto per cause tecniche.

Le misure concordate in sede di riunione prevedono un'area a disposizione per la sosta degli autobus e lo stazionamento dei passeggeri in condizioni di sicurezza: tale area è quella ubicata nella prima parte del parcheggio della Vigezzina, lasciando invece una parte di stalli sul fondo (nella parte restringente) ancora a disposizione della sosta libera delle autovetture private (indicata in planimetria come "area di parcheggio", tratteggiata di colore blu).

Gli autobus dovranno essere collocati conformemente allo schema indicato e le società che gestiscono i servizi ferroviari dovranno delimitare e rendere chiaramente visibili le aree di sosta riservate ai passeggeri (nella planimetria tratteggiate in colore giallo), in modo da tutelarne la sicurezza e al contempo garantire il transito dei veicoli per l'accesso all'area di sosta residua.

La polizia locale domese invita dunque tutti gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica di divieto di sosta, per evitare le conseguenti sanzioni e la rimozione dei veicoli.