Strada delle 'Casse': a luglio l'affidamento della progettazione del ponte

‘’L’affidamento della progettazione del ponte che andrà a sostituire il guado attualmente in esercizio sarà finalizzato entro fine luglio. Seguirà poi la progettazione delle opere per l’esecuzione dei lavori’’. Così dice Anas dopo la nostra richiesta sul futuro della vecchia statale delle ‘’casse’’ a Formazza. Strada ancora chiusa - addirittura con cancelli - nonostante le pressioni dell’amministrazione comunale formazzina.

Formazza dunque dovrà fare ancora a meno della vecchia strada per quest’estate. Il tratto resta un tracciato importante turisticamente per chi raggiunge la valle in bicicletta ma soprattutto un’alternativa qualora la galleria – per una emergenza - venisse chiusa al traffico, isolando Formazza.

Dice il sindaco: ‘’Ho più volte ricordato che abbiamo sulla testa le dighe con milioni di metri cubi d’acqua e che la valle è attraversata da un metanodotto internazionale. In caso di emergenza e nel caso la galleria fosse chiusa , cosa succederebbe?’’.