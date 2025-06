SS337: il Movimento 5 Stelle chiede chiarezza sui lavori di messa in sicurezza della strada verso la Svizzera

Il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle del VCO torna a sollevare interrogativi sulla messa in sicurezza della SS337, la strada che collega l’Ossola con la Svizzera attraverso la Valle Vigezzo. Dopo annunci e promesse, i cittadini attendono ancora risposte concrete su tempi e modalità di realizzazione dei lavori.

“Da anni – afferma Imerio Frattini, portavoce del gruppo – sentiamo parlare di progetti, investimenti, riqualificazioni. Ma oggi, a fronte di un’opera da 72 milioni di euro già approvata, non vediamo cantieri né comunicazioni ufficiali sulle tempistiche. Eppure si tratta di una strada internazionale percorsa ogni giorno da centinaia di frontalieri e da turisti diretti in Svizzera”.

Il progetto, commissionato da Anas, prevede nel tratto tra Re e Ribellasca la costruzione di tre ponti, quattro viadotti e due gallerie naturali, per un totale di quasi 6 chilometri. Un intervento che secondo le dichiarazioni ufficiali dovrebbe “migliorare la qualità della vita dei residenti e promuovere una mobilità sicura e sostenibile”.

Ma il Gruppo Territoriale VCO non ci sta. “Sulla carta è tutto perfetto, ma nella realtà nessuno comunica nulla – prosegue Frattini –. Dopo eventi drammatici come la frana del 2018 o il blocco del traffico nel maggio 2022, è inaccettabile che i cittadini non siano messi a conoscenza dello stato d’avanzamento di lavori già finanziati”.

E la preoccupazione cresce anche per la contemporaneità con i lavori di messa in sicurezza sulla SS34, altra arteria strategica per i frontalieri. “Cosa accadrà quando entrambi i tratti saranno interessati dai cantieri? Quali alternative verranno offerte ai lavoratori che ogni giorno attraversano il confine per motivi di lavoro?”, si chiede il gruppo.

Il Movimento 5 Stelle del VCO chiede quindi che le istituzioni escano dal silenzio: “I cittadini meritano trasparenza. Non si può parlare di sviluppo del territorio e collaborazione transfrontaliera se le uniche strade di accesso vengono lasciate nell’incertezza e nell’abbandono”.