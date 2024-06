Strepitosa Elisa Longo Borghini, è campionessa italiana per la quinta volta

Grande prova di Elisa Longo Borghini che vince in solitaria la prova in linea dei Campionati Italiani a Scarperia conquistando per la quinta volta la maglia tricolore.



Una prova di 130 km in Toscana da Bagno a Ripoli a Scarperia, dove Elisa si è imposta per distacco con una fuga partita a 28 km dalla fine. Una vittoria che ariva ad appena due giorni dalla delusione della cronometro: a Grosseto infatto l'ornavassese aveva vinto la prova contro il tempo per 95 centesimi su Vittoria Guazzini, ma poi aveva avuto una penalizzazione di 20” perché l’ammiraglia della squadra era troppo vicina. Alle sue spalle si sono piazzate Chiara Consonni ed Eleonora Gasparrini. Da segnalare anche l'ottimo settimo posto per Francesca Barale.