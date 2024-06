Disagi sui treni anche nell'estate 2025, sarà di nuovo chiusa la tratta tra Domodossola e Milano

Da pochi giorni é chiusa la Domodossola - Arona per i lavori ma, nonostante i servizi bus sostitutivi, sono all'ordine del giorno i disagi dovuti a ritardi e mancate coincidenze. E proprio in queste settimane le Ferrovie Svizzere hanno annunciato i lavori che, nel 2025, porteranno ancora chiusure alla linea tra Domodossola e Milano.

"Le FFS gestiscono una delle reti ferroviarie più trafficate al mondo" - si legge sul sito delle Ferrovie Svizzere - "I lavori continueranno ad aumentare anche nei prossimi anni, perché un’infrastruttura così intensamente utilizzata necessita di un’adeguata manutenzione affinché i treni arrivino a destinazione in modo sicuro e puntuale anche in futuro. Oltre a sottoporre la rete esistente a interventi di manutenzione, le FFS la stanno anche ampliando per poter creare nuove offerte nel lungo periodo."

Continua il comunicato - "I lavori si intensificheranno anche nei Paesi confinanti. I numerosi cantieri potranno causare un aumento dei tempi di percorrenza e maggiori cambi per i viaggiatori. Le modifiche dettagliate sono comunicate prima dell’inizio dei lavori e l’orario viene aggiornato di conseguenza."

Nello specifico per quello che riguarda le principali modifiche all'orario dovute ai cantieri nei collegamenti con l'Italia si legge sul sito della Sbb:

- In Italia verrà ampliato a quattro metri il corridoio tra Domodossola e Milano, a vantaggio del trasporto merci transalpino. Questi lavori richiederanno diversi anni. Di conseguenza, in questo lasso di tempo si dovrà ridurre l’offerta sull’asse del Sempione. Anche per tutto il 2025, dal lunedì al venerdì, circolerà un treno in meno in entrambe le direzioni tra Basilea‒Berna‒Milano e Ginevra‒Briga‒Milano. Nei giorni feriali transiteranno quindi sei treni al giorno in ogni direzione, mentre nel fine settimana l’offerta resterà invariata con otto treni.



- La tratta tra Domodossola e Milano verrà interamente chiusa al traffico ferroviario dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025. Verranno pertanto soppressi tutti i treni EuroCity tra Domodossola e Milano. Il servizio sostitutivo con autobus è in fase di elaborazione.