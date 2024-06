"Implementare il trasporto sul lago Maggiore per risolvere il problema del traffico"

Un ordine del giorno sul delicato tema dei collegamenti nel Vco, che riguarda peraltro da vicino anche il problema dei frontalieri, sarà discusso durante il prossimo consiglio provinciale. A firmarlo è la consigliera della Lega Magda Verazzi, che in una nota spiega: “La proposta che porto all’attenzione del consesso del presidente Lana è quella di implementare gli spostamenti sul lago Maggiore, valutato che la viabilità e i trasporti nel nostro territorio richiedono miglioramenti significativi”.

I disagi patiti dagli automobilisti, anche in queste ultime ore, ne sono una prova evidente. “Aumentare i collegamenti sul lago Maggiore per collegare in maniera efficace Svizzera, Piemonte e Lombardia, ha lo scopo di mitigare l’utilizzo dei mezzi pubblici e, conseguentemente, di ridurre il traffico su strada”. Nell’Odg Verazzi spiega che “facilitare il movimento di persone e merci sul nostro lago, contribuirebbe anche ad una gestione più sostenibile del traffico stesso, con benefici per l’ambiente e per la qualità della vita”. “Propongo, pertanto, di avviare un dialogo tra istituzioni, società di trasporto lacustre, regione Piemonte e la comunità locale ed invito il presidente della Provincia a istituire un tavolo permanente”. L’ordine del giorno, che sarà discusso prossimamente a Fondotoce, “impegna il consiglio del Vco a supportare l’iniziativa per la realizzazione dell’”autostrada sul lago Maggiore” e a collaborare attivamente per trasformare questa visione in realtà, garantendo un futuro più prospero e accessibile per tutti”.