Pieve Vergonte, approvato l'aumento della tassa rifiuti

‘’Sui cittadini graveranno costi esagerati. Credo sia ora che la gestione dei rifiuti nel Vco venga rimessa nella mani della politica perché l’attuale situazione non può reggere’’. Così Maria Grazia Medali, sindaco di Pieve Vergonte, ha chiuso la lunga discussione sulla tassa rifiuti (Tari) che anche per i pievesi – come per tutti gli altri comuni - subirà un aumento. Che per Pieve si aggirerà tra il 7-8 per cento, con punte anche del 12 per cento.

''Un aumento obbligato - ha spiegato il sindaco - . Siamo costretti ad approvare il piano economico finanziario e quindi ad aumentare i costi per i cittadini, poiché è previsto che il servizio sia coperto interamente dal cittadino’’. Confermando la sua contrarietà per questo aumento calato dall’alto.

Una situazione ‘’subita’’ dai comuni. Medali ha aggiunto: ‘’Il Coub Vco non può però continuare così, per il rispetto dei cittadini che seguono le regole della differenziata’’. Un segnale mandato al consorzio provinciale che gestisce la raccolta.

Dopo una lunga spiegazione da parte del responsabile della ragioneria, Mauro Pirazzi, e della responsabile dell’ufficio tributi Sabrina Soccal, il consiglio ha approvato, con i voti della maggioranza, il piano economico dei rifiuti e le tariffe applicate per il 2024, con le relative date per le quattro rate previste per chi non volesse pagare in una sola soluzione. La minoranza si è astenuta in entrambe le votazioni.