Spadone e Pirone in giunta col sindaco Maria Grazia Medali

Marco Spadone e Marco Pirone sono gli assessori della giunta di Pieve Vergonte. I nomi li ha comunicati il sindaco Maria Grazia Medali, rieletta alla guida del comune ossolano. Con la giunta, Medali ha anche assegnato le deleghe agli altri consiglieri di maggioranza.

La comunicazione è avvenuta nel corso del primo consiglio post voto, convocato ieri sera. Seduta che ha visto una discreta partecipazione di pievesi.

Per la maggioranza all’Unione Montana Valle Ossola andrà proprio Maria Grazia Medali mentre la minoranza ha indicato Marco Blardone. Nominati anche i capigruppo consiliari: Delia Alice Bettoni per la maggioranza e Monica Bacchetta (che era l'altra candidata alla carica di sindaco ndr) per la minoranza. Per la prima volta il consiglio comunale pievese avrà due donne nella veste di capigruppo.