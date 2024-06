L'alpinista François Cazzanelli a Domobianca365

François Cazzanelli, uno dei più forti e promettenti alpinisti del momento, sarà venerdì 28 giugno a Domobianca365 ospite di una serata organizzata dall’ASD Val Brevettola in collaborazione con il Cai di Villadossola. Cazzanelli, guida alpina valdostana che ha partecipato a quindici spedizioni extraeuropee e ha portato a termine numerose imprese sulle Alpi, detiene il record di velocità in salita e discesa dal Manaslu, uno dei quattordici ottomila della Terra, e quello di concatenamento delle quattro creste del Cervino.

A Domobianca365 Cazzanelli chiacchererà con il pubblico nel corso di un'apericena al Lusebar, e poi sarà protagonista dell'incontro dal titolo “Alpinismo: l’arte di mettersi in gioco”, in cui l’alpinista principalmente di due esperienze vissute negli ultimi tempi: la spedizione sull’Ogre, in Pakistan, e l’apertura di una via sull’Aiguille Noire du Peuterey, nel massiccio del Monte Bianco. A seguire, dalle 22.30, “terzo tempo” in stile Vbs con dj set.

“Da quando abbiamo iniziato a organizzare la Vbs siamo entrati in contatto con tante realtà diverse, che ci hanno permesso di conoscere modi di vivere la montagna differenti rispetto al nostro – spiegano dall’Asd Val Brevettola. – Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di far conoscere al mondo che gravita attorno alla Val Brevettola queste realtà, che offrono idee e orizzonti diversi. La scelta di invitare François Cazzanelli a raccontare la sua storia è nata proprio con questo scopo, e ci ha fornito la possibilità di collaborare con una realtà virtuosa come quella di Domobianca 365, e con il nostro Cai di riferimento”.