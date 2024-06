Note d'estate con il Quintetto d'ottoni dell'Opera di Milano

Sarà il Quintetto di Ottoni dell'Opera di Milano con gli strumenti del Teatro alla Scala protagonista del concerto in programma domenica 30 giugno presso il giardino delle Suore Rosminiane via Paolo della Silva, 15 (in caso di maltempo presso la Chiesa di San Giuseppe di via Paolo della Silva).

L'evento, che rientra tra gli appuntamenti di "Note d'estate" organizzato dal Comune di Domodossola, vedrà protagonisti Gianni Dallaturca e Valerio Vantaggio (Trombe), Roberto Miele (Corno), Giuseppe Grandi (Trombone), Miguel Franqueiro (Bassotuba), Gianni Massimo Arfacchia (percussioni). Saranno eseguite musiche di Handel, Verdi, Puccini, Bizet e Rota. Il concerto avrà inizio alle ore 21 ma è possibile anche partecipare all'apericena con gli artisti (facoltativo, a 15 Euro a persona) in programma alle 18.