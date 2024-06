"Dopo di noi": il nuovo progetto di Ornavasso per l'accoglienza di giovani non autosufficienti

Sono numerosi i progetti che il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi ha in cantiere all’inizio del suo nuovo mandato. Per la sua terza amministrazione, la parola d’ordine è continuità, che “è il motivo principale per cui sono tornato per un altro mandato”.

Tra gli obiettivi principali dei prossimi mesi c’è senza dubbio la realizzazione del progetto “Dopo di noi”. “Si tratta – spiega il sindaco – di una struttura che ospiterà sei persone (con la previsione di aumentare i posti disponibili, ndr) non autosufficienti. La particolarità risiede però nel fatto che si tratta di persone giovani, rimaste senza genitori che possano prendersi cura di loro. E allo stesso tempo non sono anziani e non possono dunque essere ospitati nelle case di riposo”.

Il progetto è in corso di realizzazione, e prevede un investimento di circa 800mila euro grazie a fondi del Pnrr. Ad affiancare il comune di Ornavasso in questo percorso il consorzio dei servizi sociali del Verbano.