Conteggio annuale della pernice bianca all'alpe Devero: dati incoraggianti

Domenica 2 giugno è stato effettuato il conteggio annuale di pernice bianca nell’area campione dell’Alpe Devero. Si tratta di un’attività che anche questo anno è stato possibile effettuare grazie al fondamentale contributo di alcuni volontari estremamente appassionati, che non esitano a trascorrere una notte in tenda sulla neve per fornire il loro contributo nel monitoraggio di questa specie.

All'alba, i maschi di pernice bianca segnalano i propri territori con canti molto caratteristici e parate aree. In questo momento è possibile stimare il numero presente nell'area con una buona attendibilità. Le informazioni raccolte su questa popolazione, che viene monitorata ininterrottamente dal 1996, sono di grande interesse per comprendere la dinamica di popolazione di questa specie carismatica, minacciata dalle modificazioni climatiche ed ambientali.

I dati raccolti negli ultimi due anni sono confortanti, in quanto documentano una inversione di tendenza rispetto al decremento della popolazione che era stato osservato negli ultimi venti anni.