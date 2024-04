Domani si corre il trail "Villavis Race"

A Villadossola questa domenica 7 aprile sarà protagonista il trail con la prima edizione del “Villavis Race”: doppia distanza e 3 gare distinte, ovvero una 18K competitiva (Campionato Provinciale Trail FIDAL VCO individuale e a squadre), una 18K e una 11K non competitive. Il dislivello positivo è di circa 60 metri.

Il ritrovo per il "Villavis Race" è dalle ore 7.30 in Piazza della Repubblica a Villadossola. La partenza della 18K competitiva sarà alle 9.30 mentre alle 9.35 le due non competitive. Oltre al ristoro finale sono previsti due ristori sul percorso delle 18K e uno su quello della 11K. A tutti gli iscritti di entrambe le distanze sarà garantito il pacco gara con gadget tecnico. Il percorso prevede la partenza dal centro di Villadossola e si snoderà principalmente lungo la “Ciclabile del Toce”, sentieri e mulattiere che costeggiano il fiume Toce, con passaggio finale alla “Collina dello Sport” e rientro in piazza della Repubblica.

I territori coinvolti saranno quelli di Villadossola e di Pallanzeno. Al termine della gara si svolgerà un "Polenta Party" in collaborazione con i Pulentat da Vila. Parte del ricavato della manifestazione andrà in beneficenza e saranno anche raccolte scarpe da corsa usate ma ancora in buono stato che vivranno una nuova vita grazie al Centro Aiuti per l’Etiopia di Verbania.