Volley: Domo alla caccia del primato contro il Volley Gattinara

Domenica 7 aprile alle ore 18.00 al Palaraccagni andrà in scena l'ultima gara casalinga della regular season della Serie D maschile che vedrà i ragazzi della Pediacoop H24 Domo opposti al Volley Gattinara, squadra ormai fuori dalla zona play-off (quando mancano due gare al termine), ma che nel girone di andata aveva fatto sudare più del dovuto i ragazzi di De Vito.

Anche se tra le fila del Domo ci saranno alcune assenze importanti, come ad esempio quella di Putrino, la squadra di casa è in un buono stato di forma. Tuttavia il match di domenica non sarà da prendere sotto gamba, ma bisognerà affrontalo con il massimo della determinazione e della concentrazione possibile perchè ottenere una vittoria vorrebbe dire conquistare il matematico primo posto al termine del campionato, senza rischiare di doversi poi ri-giocare tutto nella difficile palestra di Lasalliano Torino sabato 13 aprile.

Domenica quindi Domo si giocherà un match point importantissimo perché arrivare primo vorrebbe dire avere una griglia play-off molto favorevole, con due partite in casa su tre che si dovranno disputare.