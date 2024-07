Tasse: il Vco al 54esimo posto per importo medio dell'Irpef

Secondo uno studio condotto da Cgia di Mestre, tra gli italiani più tartassati dalle tasse ci sono quelli residenti nella città metropolitana di Milano, con un’Irpef media pari a 8527 euro; seguono Roma, Monza-Brianza, Bolzano e Bologna.

Per quanto riguarda, invece, la provincia del Vco, la situazione migliora: sempre secondo i dati di Cgia, nel 2022 l’importo medio dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è stato pari a 4743 euro, con un reddito complessivo medio di 22.173 euro. La nostra provincia si classifica dunque al 54esimo posto per Irpef media versata allo Stato, dunque circa a metà della classifica aperta da Milano e chiusa da Sud Sardegna (con 3338 euro).

Il Verbano Cusio Ossola si posiziona, invece, al 99esimo posto in Italia per numero di contribuenti Irpef, con un totale di 116.499. Per la maggior parte - 56.293 – si tratta di lavoratori dipendenti. A seguire, i pensionati, per un totale di 45.714. pochi, invece, i lavoratori autonomi, che nel Vco si fermano a 4.874.