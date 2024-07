Spariscono i consultori: soltanto tre le strutture del Vco

Circa 50 persone, soprattutto donne, con fiocchi fucsia al collo o al polso . Ma anche striscioni, cartelli e palloncini. Così ha preso forma la protesta di questa mattina, davanti all'ospedale Sant'Anna di Torino , per esprimere la propria contrarietà alla presenza ed al finanziamento di associazioni pro vita negli ospedali pubblici . " Non un euro agli antiabortisti ", lo slogan.

"C'è una legge dello Stato, la 194, che prevede la laicità di una struttura pubblica. Ecco perché non vogliamo le associazioni anti abortiste al loro interno. Bisogna tutelare alla stessa maniera sia chi decide di portare avanti una gravidanza, sia chi intende interromperla", dice Enrica Valfrè, segreteria generale Cgil Piemonte.

L'iniziativa, che vede la regia dell'associazione Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure, chiede "fondi per la salute di tutti, non per associazioni private che operano nei consultori". "Vogliamo più consultori, aperti per più ore al giorno, con più professionisti che spaziano dal ginecologo allo psicologo e più risorse per tutelare la salute di tutte le persone", aggiunge Valfrè.