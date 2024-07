Cassa Edile Vco: domani la cerimonia di consegna dei premi di Anzianità professionale

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza del Verbano Cusio Ossola, ente bilaterale costituito dalle parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali edili attiva a Verbania dal 1961, organizza sabato 13 luglio, alle ore 10.30, nella sala congressi G.Ravasio, nella sede della Provincia del Vco a Verbania, la 28a edizione della cerimonia di consegna dei premi di “Anzianità professionale edile”.

Dopo una pausa decennale segnata dalla crisi del settore e poi dalla pandemia, nel 2020 l’attività edile nella provincia risultava ridotta del 52% rispetto al 2008; ora questa cerimonia torna finalmente nella versione rinnovata, decisa dalle parti sociali nel marzo 2024. Dopo i saluti del residente della Cassa Edile Mauro Piras e del vicepresidente Alessandro Beltrami, verranno premiati 46 lavoratori edili della provincia, 6 dei quali nel maggio 2024 hanno raggiunto per il 40° anno il diritto al premio contrattuale di anzianità, 9 il 35°, 18 il 30° e 13 il 25°.

Nell’ambito della formula rinnovata della cerimonia, per la prima volta ai premi di anzianità si uniranno le consegne degli assegni di studio per i figli dei lavoratori iscritti che, con profitto, frequentano corsi universitari o le scuole superiori. A partire dal 2021 e fino al 2023, la Cassa Edile ha registrato un incremento dell’attività nei cantieri del Vco del 38% e i dati parziali del 2024 fanno rilevare un ulteriore aumento del 3% rispetto al 2023. La Cassa Edile del Vco ha registrato nel 2023 una massa salari di 27.400.000 euro grazie all’iscrizione di 450 imprese, sia industriali che artigiane, per un totale 2.350 operai. A questi ultimi, ha garantito il riconoscimento economico contrattuale a titolo di anzianità professionale, integrazione salariale per malattia ed infortunio, prestazioni assistenziali, che sommate all’erogazione delle some accantonate dalle imprese per gratifica natalizia e ferie, ha portato alla liquidazione a loro favore di quasi sei milioni di euro nel 2023.

È stato inoltre garantito agli iscritti l’accesso alle prestazioni del fondo sanitario nazionale Sanedil e quello ai fondi di previdenza integrativa contrattuale Prevedi e Fondapi. Continuando ad essere soggetto attivo, congiuntamente con Inps ed Inail, nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva Durc, dal 1° ottobre 2021, come da decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25/06/2021, la Cassa Edile si è vista riconoscere anche la funzione di ente certificatore della congruità della manodopera denunciata per i cantieri pubblici e per quelli privati di importo superiore ai 70.000 euro.

Anche per questo la Cassa Edile, unitamente all’altro ente bilaterale provinciale S.E.For.S. Vco, che si occupa di formazione e prevenzione, è parte attiva al tavolo istituito dalla prefettura per la regolarità e la tutela della sicurezza nei cantieri. La cerimonia si concluderà con un rinfresco offerto dalla Cassa Edile sempre presso la sede della provincia.