Maltempo in Piemonte, Molinari: "Importante il sostegno alle aziende agricole"

“Positivo l’impegno del governo a tutela delle aziende agricole piemontesi duramente colpite dal maltempo delle ultime settimane. Di fronte a eventi climatici estremi, purtroppo sempre più ricorrenti, le aziende incontrano difficoltà nell’ottenere una polizza dalle società di assicurazione. Dall’altra parte, il calo dei prezzi di alcune produzioni, e i mancati ricavi per gli agricoltori, generano una mancanza di liquidità necessaria ad accedere a questo tipo di contratti assicurativi. Nel giro di due weekend, in Piemonte sono finite in ginocchio aziende nelle province di Alessandria, del Verbano-Cusio-Ossola, nella provincia di Vercelli e nel Canavese. Solo nel territorio di Alessandria, nelle zone di Solero, Felizzano, Fubine Monferrato, Quattordio e Oviglio le grandinate, le piogge e i forti venti hanno creato danni enormi tanto alle produzioni quanto alle infrastrutture agricole stesse, come ad esempio agli impianti di irrigazione. Appare evidente quindi quanto un intervento pubblico risulti determinante per garantire il futuro di queste aziende strategiche per il nostro territorio”.

Lo dichiara il capogruppo della Lega Riccardo Molinari, durante l’odierno QT in aula.