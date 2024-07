La protesta di un esercente domese: "Basta biciclette e motorini sui marciapiedi"

“Continuo a vedere biciclette e motorini circolare sui marciapiedi: non se ne può più, è una situazione inaccettabile e pericolosa per i cittadini”.

È la denuncia di un nostro lettore, esercente del centro di Domodossola, che segnala: “Porterò avanti una battaglia personale con chi è preposto a tutelare l’incolumità dei cittadini che rischiano tutti i giorni di essere investiti da mezzi non autorizzati a circolare sui marciapiedi”.

“Un ciclista ha addirittura toccato mia figlia con la bicicletta sul marciapiede davanti al mio locale – segnala -. L’altro giorno una donna su uno scooter ha candidamente percorso sul marciapiede tutto il tratto tra il negozio Possa Sport e il bar Regina, ovviamente contromano. E poi ha risalito il corso fino al semaforo”.

Il commerciante ha già segnalato la situazione al comune e alla polizia locale: “Ho scritto al comando dei vigili urbani e al sindaco, ma a quanto pare non c’è minimamente la volontà di porre fine a questa situazione – racconta -. Ho “minacciato” di denunciare il comune qualora un giorno ci dovesse essere un incidente. Mi hanno risposto che non è possibile mettere un vigile a piantonare la mia attività, cosa che non ho mai chiesto”.

“Basterebbe andare a piedi, e gli agenti dovrebbero fare multe a chi trasgredisce le regole: il passaparola farebbe il resto – conclude l’esercente domese -. Non se ne può più. Ora basta”.