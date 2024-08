'Terrazze con vista': giornata di raccolto tra segale e lavanda in Valle Antrona

Sabato 3 agosto, la località di Varchignoli, a Villadossola, ospiterà l'Action Day "Giornata del Raccolto" nell'ambito del progetto "Terrazze con Vista".

Questo evento offre un'occasione imperdibile per immergersi nell'autentica esperienza della mietitura della segale e della raccolta della lavanda, fornendo un'anteprima di "Lo Pan Ner - La Festa Transfrontaliera del Pane delle Alpi" prevista per il 12 e 13 ottobre.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con l'azienda Alveare Ossolano di Masera, che coltiva la lavanda a Varchignoli, ed è un’opportunità unica per apprendere sia le tradizionali tecniche di coltivazione sia i moderni accorgimenti per il mantenimento dei terrazzamenti. Durante la giornata, i partecipanti avranno anche la possibilità di visitare il Museo della civiltà contadina dell’Alpe Sogno, che racconta la vita delle popolazioni locali. Al termine delle attività agricole, tutti i partecipanti potranno gustare un assaggio dei prodotti tipici della Valle Antrona, tra cui le deliziose tagliatelle artigianali realizzate con la segale coltivata nei terrazzamenti della valle. La giornata è sostenuta dalla Fondazione Cariplo, garantendo un'esperienza educativa e culinaria di grande valore.

Programma della Ggdella lavanda.Dalle 12.00 alle 14.00: Degustazione di prodotti locali. Dalle 15.00 alle 16.00: Visita guidata gratuita al Museo della civiltà contadina dell’Alpe Sogno.