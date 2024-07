Lavori nelle gallerie sulla A26, due tratti chiusi per una notte

A causa di lavori di manutenzione e ispezioni necessarie nelle gallerie dell’autostrada A26 Gravellona Toce – Genova Voltri, Autostrade per l’Italia comunica la chiusura di due tratti in orario notturno.

Innanzitutto, la chiusura del tratto compreso tra Arona e l’allacciamento SS34 del lago Maggiore, dal km 165.5 al km 194.3, in direzione Gravellona Toce, dalle 22.00 del 16 luglio alle 6.00 del 17 luglio. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Arona e potrà rientrare in autostrada allo svincolo libero di Verbania.

Inoltre, è in programma la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo libero di Baveno e Arona, dal km 189.9 al km 165.5 in direzione Genova Voltri, dalle 22.00 del 18 luglio alle 6.00 del 19 luglio. Il traffico dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo libero di Baveno e potrà rientrare in autostrada alla stazione di Arona.