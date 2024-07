Riparte la Fondazione Giovani Vco: aperte le candidature per il nuovo gruppo

Fondazione Comunitaria del Vco è alla ricerca di giovani che abbiamo voglia di mettersi in gioco per la propria comunità, entrando a far parte del nuovo gruppo di Fondazione Giovani Vco che partirà con le attività a ottobre 2024.

Scopo della Fondazione Giovani Vco è quello di promuovere la cultura della solidarietà del volontariato e di sensibilizzare i giovani sulle problematiche sociali locali, attraverso l’attivazione civica e il coinvolgimento delle nuove generazioni.

Fondazione Comunitaria del Vco ha deciso di promuovere una call per l’invio di candidature spontanee da parte di giovani della nostra provincia che desiderano partecipare e verranno selezionati da una commissione di valutazione che identificherà i profili più adatti.

Possono presentare la propria candidatura giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni, residenti o domiciliati nella provincia del Verbano Cusio Ossola, che studiano, lavorano o che hanno semplicemente voglia di mettersi in gioco.

Le candidature devono essere inviate entro le ore 17.00 del 16 settembre, compilando l’apposito modulo online.