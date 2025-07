Si lavora sulla A9 al Passo del Sempione per collegare le telecamere con la fibra ottica

Si lavora di notte al Passo del Sempione per il collegamento in fibra ottica delle telecamere del traffico

Sul lato nord dell'autostrada A9 del Sempione, poco prima del valico, si trovano diverse gallerie e tunnel. Questi tunnel e gallerie sono dotati di telecamere per il rilevamento di interruzioni e la gestione del traffico. Le telecamere saranno collegate a nuovi cavi in fibra ottica nelle prossime settimane. A tale scopo, il traffico sarà limitato a una corsia alla volta. I primi lavori sono stati eseguiti durante il giorno nella settimana dal 15 al 18 luglio 2025.

Dicono da Ustra, l'ufficio federale delle strade: ''Per ridurre al minimo le interruzioni, il traffico sarà limitato a una sola corsia nelle aree attualmente in corso di esecuzione dei lavori. Per la sicurezza dei lavoratori, il limite di velocità sarà ridotto. Tuttavia, è emerso che il limite di velocità ridotto è stato raramente rispettato. Per motivi di sicurezza, i restanti lavori saranno quindi eseguiti di notte, quando il volume di traffico è inferiore''.

I lavori si svolgeranno così: