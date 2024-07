I consiglieri di minoranza incontrano i cittadini a Cuzzago

Il gruppo consiliare Colloro – Premosello – Cuzzago organizza un incontro pubblico “per informare la comunità di quanto accade, a livello politico-amministrativo, a Premosello-Chiovenda”, in programma per venerdì 19 luglio alle 20.45 nell’area esterna della sede dell’associazione culturale Latteria Turnaria.

“Molto spesso le persone non possono essere presenti ai consigli comunali e quindi questo incontro è un modo diretto, che riteniamo efficace e importante quanto le informazioni diffuse dagli organi di stampa e attraverso i social media, per fare arrivare ai nostri concittadini quello che succede, per renderli partecipi della vita politica-amministrativa”, spiegano i consiglieri di minoranza che prenderanno parte all’incontro. “Faremo un sunto di quando accaduto finora nel nostro comune, di quello che è stato fatto e del nostro lavoro svolto. Auspichiamo che le persone vengano ad ascoltare, perché quello che accade al comune è interesse di tutti, ma soprattutto vengano per interagire e approfondire (anche attraverso un dibattito) i temi che verranno affrontati e/o altre problematiche per le quali riterranno utile ricevere approfondimenti”.

Interverranno i consiglieri Andrea Monti, Corinna Nolli e Maurizio Bionda. Al termine dell’incontro un rinfresco per tutti i partecipanti. In caso di maltempo ci si sposterà nei locali interni.