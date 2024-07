Più trasparenza all'albo pretorio: Anac richiama la Provincia

Anac, Ente nazionale anticorruzione, ‘’tira le orecchie’’ alla provincia del Vco in tema di trasparenza e la richiama a pubblicare tutti gli atti relativi alle procedure di valutazione ambientale trattata di recente. Lo si legge tra i provvedimenti adottati da Anac e pubblicati sul sito dell’ente anticorruzione.

Il 30 aprile Anac aveva informato la Provincia dell’avvio ‘’del procedimento di vigilanza contestualmente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, in cui veniva dedotto, da un lato, che le sottosezioni dedicate alle informazioni ambientali ed alla pianificazione e governo del territorio erano completamente prive di contenuti, con riferimento anche alla procedura di V.I.A. relativa alla variante urbanistica ……‘’ di una della pratiche in corso d’esame ‘’per la quale non era pubblicato nessun documento’’.

La Provincia rispondeva che ‘’tutte le informazioni ambientali erano presenti sul sito della Provincia ma in una sezione non appropriata e che era stato ripristinato il collegamento nella pertinente sezione dell’Amministrazione Trasparente’’’. Sottolineando che in ogni caso ‘’tale inconveniente non aveva prodotto limitazioni in quanto, la conoscenza e l’accesso agli atti erano sempre stati comunque garantiti’’.

Ma dalle successive verifiche effettuate il 6 giugno sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale della Provincia di Verbano Cusio Ossola, secondo Anac ‘’emergeva che le pubblicazioni erano state implementate, ma che non risultavano sufficienti a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33/2013 in materia ambientale poiché, da un lato, quando si clicca sulla procedura di VIA oggetto di segnalazione non si apre alcun documento, e dall’altro, non sono reperibili tutte le altre informazioni previste dall’art. 40, comma 2, d.lgs. cit. e dall’allegato 1 alla delibera 1310/2016’’.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 3 luglio, invitava la Provincia di Verbano Cusio Ossola ‘’al rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 alla pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di tutti i dati e i documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 con particolare riguardo alle informazioni ambientali’’. Ora dà 30 giorni al responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza in Provincia per adeguarsi e assicurare l’adeguamento al provvedimento.