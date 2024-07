A Vogogna un omaggio alla musica e alle personalità di Billie Holiday e Nina Simone

Venerdì 26 luglio alle 21.00 i portici del Palazzo Pretorio di Vogogna ospitano “Ritratti in musica”, un omaggio a due delle voci più rilevanti ed espressive della storia della musica, uniche e straordinarie: Billie Holiday e Nina Simone.

La serata non vuole essere solo mirata a celebrare il loro talento ma soprattutto a rinnovare quel messaggio di giustizia e dignità umana che vuole continuare ad arrivare fino a noi non solo attraverso la forza della loro musica, potente strumento di protesta ma anche attraverso il loro esempio. Esempio di lotta contro le ingiustizie che opprimevano la società in cui vivevano e che entrambe hanno vissuto sulla loro pelle: povertà, violenza fisica, anche domestica, discriminazione perché donne e perché di colore; esempio che diventa fonte di ispirazione e spunto di riflessione su tematiche che sono purtroppo ancora attuali.

Sul palco la voce di Alessia Scesa accompagnata da Nino Sorgente all’armonica, Franco Alberganti alla chitarra, Lorenzo Balzani al basso e Marino Mazzoni alla batteria. Ad affiancare i musicisti la voce recitante di Daniela Bonacini.