Varzese, un'altra stagione in trincea

La stagione 2023/24 si è chiusa positivamente per la Varzese, con una salvezza diretta senza passare dai playout che ha soddisfatto le aspettative della società e dei sostenitori granata. Ora la nuova stagione è alle porte, e la compagine divedrina si sta attrezzando per cercare di confermare la categoria.

Sulla panchina ossolana siederà ancora Roberto Chiaravallotti, riconfermato dal presidente Spertino:

“Sono molto contento di questa riconferma, l’anno scorso mi sono trovato molto bene a Varzo, e abbiamo anche fatto un ottimo torneo, considerate le nostre possibilità. Il prossimo campionato me lo aspetto simile, a lottare domenica dopo domenica per la salvezza: ai ragazzi ho detto che dobbiamo dare il massimo e divertirci, non dobbiamo essere stressati ma solamente consapevoli della nostra forza e dei nostri punti deboli”.

Rispetto alla scorsa stagione c’è stata qualche partenza:

“Sì, Saclusa e Ciocca sono andati alla Virtus Villa, Biselli, Marta e Piroia alla Pregliese, in Terza Categoria. Umanamente mi dispiace per tutti i ragazzi che sono andati via, dal punto di vista tecnico forse quello che mi mette più in difficoltà è Saclusa, visto che nel suo ruolo ho solo ragazzi molto giovani”.

Chi sono i nuovi innesti in rosa?

“Abbiamo preso diversi giovani dalla Juve Domo, alcuni classe 2005 e 2006. Sono contento di lavorare con i giovani, dopo essermi confrontato con il Presidente abbiamo deciso di puntare su di loro, invece di ripescare qualche “vecchietto” in giro per il VCO. Abbiamo cambiato anche il secondo portiere perché Pavesi ha deciso di smettere, ma rimarrà comunque con noi in veste di preparatore dei portieri, ne sono contento”.

Come giudichi il girone A di Prima Categoria? Quali saranno le vostre concorrenti per la salvezza?

“Vedo un girone ancora più duro e competitivo dell’anno scorso, se possibile. Leggo i nomi delle squadre e mi chiedo chi lotterà per non retrocedereinsieme a noi. Tutte le squadre ossolane lottano almeno per un piazzamento playoff, lo stesso Cannobiese, Fondotoce, Gravellona e Bagnella, e nel novarese ci sono Carpignano, Sizzano e Momo. Poi ci sono le vercellesi che non conosco bene, ma ad esempio il Valduggia che è appena retrocesso dalla Promozione non credo che sarà un avversario facile… Vedremo, sarà un bel campionato, molto stimolante”.