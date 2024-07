Bonus senza deposito vs. bonus di benvenuto: qual è il migliore?

Il punto di forza dei casinò online e bookmaker in Italia, rispetto alle sale da gioco fisiche sul territorio come il Casinò di Venezia o Sanremo, è rappresentato dalla presenza di offerte promozionali. Gli operatori periodicamente lanciano sul mercato del gioco d’azzardo nuovi bonus per i giocatori, rendendo così il settore più competitivo.

Quando ci si collega su una piattaforma di gioco per la prima volta si nota subito uno spazio rilevante dedicato proprio al pacchetto di benvenuto. Questa tipologia di offerta è destinata solo ai nuovi iscritti e si compone di due offerte precise: il bonus benvenuto e un’offerta senza deposito. Di seguito andremo ad esaminare questi due diversi incentivi per valutare i loro vantaggi e le loro differenze.

Cos'è un bonus senza deposito

Un bonus senza deposito è la modalità di offerta preferita in assoluto dai giocatori, poiché permette di ottenere del denaro senza dover fare nulla. Solo completare la propria registrazione sulla piattaforma!

Di solito, per attirare nuovi potenziali clienti, i casino con migliori bonus senza deposito decidono di fornire una promozione in denaro o in free spin. Nel primo caso si potrà usare su diverse tipologie di giochi, anche da tavolo, mentre nel secondo ci si concentra solo sulle slot. Lo scopo è quello di omaggiare un nuovo iscritto che ha verificato il suo conto di gioco, invitandolo a trovare la sua dimensione sulla nuova piattaforma.

Cos'è un bonus di benvenuto

Il bonus di benvenuto è il biglietto da visita vero e proprio: in questo caso l’utente appena iscritto può richiedere la promozione offerta andando però a completare un’azione. Non deve solo verificare il conto di gioco, ma anche fare una prima ricarica. Il bonus è solitamente una percentuale in denaro calcolata in base al tipo di primo deposito che si effettua.

Va ricordato che entrambe le offerte sono vincolate non solo dalle regole del casinò o bookmaker, ma soprattutto dai requisiti di puntata e condizioni che prevedono. Conoscere cosa bisogna fare per sbloccare un’offerta è la prima cosa da sapere. Solo dopo aver scoperto tale dettaglio sarà possibile decidere verso qualche operatore e offerta orientarsi.

Bonus a confronto: quali sono i vantaggi

Un giocatore come deve comportarsi davanti a queste offerte? Può richiederle tutte e due o deve concentrarsi solo su una promo? La risposta è del tutto personale. Chi ha ben chiaro come mettere in atto la sua strategia al gioco può richiedere anche entrambe le offerte che sono accreditate in momenti diversi. Ma per capire davvero se valga la pena procedere con la doppia richiesta è giusto partire dai vantaggi che i bonus possono offrire a qualsiasi utente.

Benefici del bonus benvenuto

Parliamo di un’offerta che può potenziare notevolmente il tuo budget destinato al gioco in base alla generosa ricarica che andrai a fare;

Accedi a una quantità maggiore di fondi da usare su più giochi del catalogo;

Spesso viene abbinato ai free spin;

Offre tempi di validità più lunghi rispetto all’altra offerta senza deposito.

Vantaggi del bonus senza deposito

Una volta completata la fase di iscrizione si può subito riscattare il bonus e iniziare a usarlo;

Permette di evitare un investimento finanziario iniziale;

Se proposto come free spin si presenta come giri gratis con valore fisso da usare su giochi specifici, slot di un provider e più macchinette selezionate dall'operatore.

Il giocatore ha un periodo di tempo piuttosto limitato per poter completare i requisiti di puntata che non sono mai così accessibili. Chi riesce a generare la mole di scommessa prevista può proseguire e sfruttare le eventuali vincite ottenute come saldo reale o prelevabile. Al contrario invece se la validità dovesse terminare prima, il progresso fatto sarà annullato.

Quando scegliere un bonus piuttosto che l'altro?

Altra domanda molto richiesta: quando è opportuno scegliere un’offerta senza deposito? E quando invece una di benvenuto? In questo caso la risposta è piuttosto semplice, perché si basa su azioni e abitudini pratiche. Un bonus senza deposito per esempio è ideale per:

Un giocatore principiante che vuole scoprire come funzionano i casinò online;

Testare i giochi e i servizi di un operatore senza depositare;

Fare una prova senza rischiare denaro personale.

Al contrario invece un bonus di benvenuto è consigliabile per:

Giocatori che vogliono partire con un investimento iniziale che generi un buon bottino per il bankroll;

Sfruttare, se prevista, la combinazione di più bonus per il pacchetto di benvenuto;

Mettere in atto strategie già affinate di scommessa su più giochi e scenari.

Conclusione

Non esiste il bonus perfetto, ma esistono promozioni capaci di affascinare diverse tipologie di giocatori, rivolgendosi alle loro preferenze. Queste due offerte sono quindi le soluzioni più interessanti per cominciare a giocare d’azzardo in modo piacevole, senza mai perdere di vista uno stile di gioco responsabile.