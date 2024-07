Prelievi nei casino online AAMS: come assicurarsi di ricevere le vincite

Trovare un buon casinò per affidabilità e tipologia di catalogo di giochi è l’obiettivo di tutti i veri appassionati di gioco online. Ma c’è anche un altro fattore che può fare la differenza in fase di scelta: le modalità di prelievo offerte. Ciò comprende non solo di valutare i metodi di pagamento accettati, ma anche i tempi di elaborazione e i suggerimenti per un'esperienza appagante.

Di seguito parleremo dei fattori da considerare per riuscire a trovare un casinò che offra metodi di prelievo che siano adatti a diverse tipologie di giocatori.

Come cominciare: la selezione di un casinò ADM

Prima di pensare alle vincite e a come prelevarle è giusto partire dalle basi e muovere i primi passi per arrivare a generare queste ipotetiche vincite. Ogni giocatore deve trovare una piattaforma di scommessa che sia adatta alle sue esigenze, ma prima di tutto sicura. E come si controlla questa sicurezza?

Verifica di aver scelto un concessionario autorizzato dotato di licenza ADM; Controlla il numero di certificazione (di 5 cifre) attraverso il portale ufficiale dell’ADM; Assicurati che sia presenta una pagina descrittiva dedicata al concetto di gioco responsabile.

Metodi di prelievo disponibili

Per muovere i primi passi tra i casinò online autorizzati in Italia è opportuno conoscere quali sono i principali metodi di pagamento accettati. Per aiutarti a comprendere questo passaggio chiave, che ovviamente influenza la scelta, partiamo da un esempio pratico.

Supponiamo di dover valutare quali sono i depositi e prelievi su BetFlag casino: la prima cosa da fare è quindi navigare sul sito dell’operatore e trovare la pagina dedicata a questo argomento. Essendo un casinò con licenza ADM si adegua alle linee guida fornite dall’Agenzia di controllo, che tiene conto dei principali strumenti e diverse alternative che sono in grado di soddisfare ogni preferenza. Tra i più popolari troviamo:

Carte di credito/debito: Visa, Mastercard, Nexi & altre;

Carte di debito Postepay;

Portafoglio elettronico: Skrill, Neteller e PayPal;

Bonifico bancario o postale.

Tempistiche dei prelievi

Il fattore che fa la differenza è sicuramente il tempo di attesa che divide il giocatore dall’ottenimento del suo denaro. Purtroppo infatti i prelievi delle vincite non sono immediati, o almeno non sempre se il servizio non viene attivato nei casinò con prelievo istantaneo. Un casinò ha infatti bisogno di tempo per controllare che ogni trasferimento avvenga in sicurezza e che giocatore e proprietario del conto o della carta siano la stessa persona.

In media, i tempi di attesa sono:

Bonifico bancario: da 3 a 7 giorni;

Carte di credito/debito: da 3 a 5 giorni;

Carte Postepay: da 2 a 4 giorni;

Portafogli elettronici: da 24 ore a 3 giorni.

Procedure di prelievo

La domanda ora è d’obbligo: se hai completato la tua sessione di gioco con alcune vincite, come puoi prelevare? Per procedere è sufficiente seguire una serie di punti precisi che garantiranno un ritiro delle vincite veloce e sicuro:

Accedi al tuo account e seleziona la voce "Cassa" (o simile) dal menu;

Clicca su Prelievo e sul metodo che hai usato per il deposito;

Stabilisci l’importo che vuoi trasferire;

Attendi i tempi previsti dal casinò per completare l’operazione di accredito.

Sicurezza e protezione dei dati

Qualsiasi casinò con licenza italiana ha il dovere di rispettare le normative vigenti e quindi passare i costanti controlli di sicurezza effettuati dall’ADM. Per questo deve non solo preservare i dati che condivide l’utente in fase di iscrizione, scommessa e prelievo. Uno dei più importanti obiettivi è evitare che i minori accedano al gioco d’azzardo: per farlo si richiede quindi la verifica del conto di gioco aperto attraverso l’invio di un documento d’identità in corso di validità.

Le vincite prelevate sono tassate?

È importante aprire un capitolo importante visto che si parla di prelievi delle vincite ottenute su un casinò ADM. Ogni operatore di gioco con licenza italiana tassa le vincite in modo preventivo, in questo modo il giocatore non dovrà preoccuparsi di nulla. Potrà infatti ritirare il suo saldo senza preoccuparsi di pagare alcuna tassa.

Conclusione

Il processo di prelievo delle vincite da un casinò ADM è un capitolo molto importante non solo rispetto all’intera esperienza di gioco, ma soprattutto in fase di scelta di un operatore adatto alle proprie esigenze. Le soluzioni offerte sono diverse, pensate per riuscire a offrire velocità e sicurezza agli utenti, senza rinunciare a tempistiche piuttosto rapide.