Scommettere su siti meno noti: perché esplorare piattaforme di scommesse poco conosciute

Il mercato regolamentato del gioco d’azzardo in Italia e delle scommesse sportive è uno dei più vasti che si possa trovare in Europa. Periodicamente vengono introdotte nuove piattaforme, nuovi casinò portando il numero di operatori a crescere in modo costante. Ma tutte queste piattaforme sono sicure e offrono qualità di gioco?

Per valutare in modo attento le proposte presenti sul mercato ed eventuali siti scommesse poco conosciuti è sufficiente fare una piccola ricerca personale. In questo modo sarà possibile notare quali sono i fattori principali da conoscere per poter stabilire se una piattaforma di betting sia affidabile e legale. Nei prossimi capitoli ci concentreremo su:

Presenza di licenza;

Sicurezza nelle attività di gioco e pagamenti;

Varietà del palinsesto sportivo;

Quote di mercato;

Navigabilità del sito;

Bonus e promozioni;

Metodi di pagamento;

Servizio Clienti.

Il sito ha una licenza ADM?

L’attività di scommessa in Italia viene regolamentata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) che, tra le tante cose, si occupa di attribuire le licenze ai bookmaker. Verifica la presenza di questa certificazione che viene solitamente riportata nella homepage del sito, direttamente nel footer.

Per verificare quali sono i concessionari autorizzati in Italia è sufficiente usare il numero di licenza e inserirlo sul portale dell’ADM.

Livello di sicurezza offerta

La sicurezza inizia con la licenza, ma prosegue attraverso altri fattori. Per esempio l’uso della crittografia SSL e firewall, che servono per proteggere le comunicazioni ed evitare che dati forniti dall’utente siano intercettati da terze parti malintenzionate. Inoltre molti bookmaker usano un programma di avvisi che permetta di avvertire in modo automatico i giocatori rispetto al rischio di truffe e frodi.

Che palinsesto offre

Un modo molto valido per valutare un sito meno noto su cui scommettere è controllare il tipo di palinsesto che presenta. Ciò ci svela anche che tipo di discipline potrai trovare e su cosa potrai scommettere sia a livello nazionale che internazionale.

Per esempio il calcio gioca un ruolo centrale, ma non solo attraverso la Serie A, ma anche competizioni europee o campionati stranieri. E ovviamente non può essere l’unico sport proposto dal bookmaker, visto che ci sono tantissime altre discipline come tennis, motori, basket, volley e molto altro ancora.

Quali sono le quote

Le quote sono un altro punto chiave per farsi un’idea precisa, poiché ci dicono qual è il prezzo assegnato a un preciso evento/risultato da parte dell’operatore. Se ci sono quote più alte aumenta la probabilità di vincita, ma è anche più alto il rischio. Di solito i siti che sono meno conosciuti propongono spesso quote più alte rispetto ad operatori già affermati perché cercano di affermare il loro brand e farsi notare dai giocatori.

Il sito è ben navigabile?

A livello pratico anche un sito ha molto da dire: la grafica, i colori, la facilità con cui si possono navigare le pagine in fase di ricerca informazioni fanno la differenza. Tutto deve essere fatto in modo attento, preciso e piuttosto intuitivo per fare in modo che il giocatore possa destreggiarsi velocemente per arrivare poi alla fase di scommessa.

Inoltre è bene valutare se tra i servizi offerti ci sono anche le Live streaming in diretta per seguire gli eventi sul sito e la possibilità di scommettere da app o browser mobile.

I bonus offerti

Le promozioni non possono mancare quando si valuta un nuovo operatore poiché rappresentano l’incentivo principale. Bisogna quindi verificare le pagine informative, termini e condizioni e non solo il valore stesso dell’offerta. Di solito i principali bonus offerti dai bookmaker italiani sono:

Benvenuto;

Senza deposito;

Freebet;

Cashback;

Programmi fedeltà;

Promozioni speciali su singoli eventi.

Metodi di pagamento accettati

Ultimo punto da valutare è sicuramente legato ai metodi di pagamento che un bookmaker accetta. Oltre a modalità tradizionali immancabili come bonifici e carte, non devono però mancare neppure soluzioni più moderne e popolari come i portafogli elettronici e servizi di pagamento da smartphone come Google Pay e Apple Pay. Questo permette di valutare anche eventuali commissioni e tempi di elaborazione dei depositi e prelievi.

Servizio clienti di qualità

Se un giocatore affronta un problema può rivolgersi solo al servizio di assistenza che dovrà dimostrarsi rapido ed efficiente. Per iniziare quindi è bene verificare che siano presenti diversi metodi di contatto come la chat live, il numero di telefono e un indirizzo email. Solo così sarà favorita la possibilità di scelta e si potrà poi considerare la disponibilità del team, la qualità del servizio e la velocità con cui si viene ricontattati o indirizzati verso la soluzione.

Conclusioni

Come abbiamo visto anche i bookmaker e siti meno conosciuti possono essere buone soluzioni di scommessa. La cosa più importante è verificare i servizi offerti da un operatore prima di procedere con la fase di iscrizione.